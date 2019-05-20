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МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии "Евроторг" рассматривает возможность размещения облигаций на Московской бирже, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Евроторг" постоянно изучает все варианты финансирования роста, в том числе рассматривает возможность размещения облигаций в рублях РФ на Московской бирже. Компания недавно получила кредитный рейтинг эмитента от RAEX и технически готова к такому размещению, однако говорить о конкретных планах пока преждевременно", — сообщили в компании.

Как говорится в сообщении рейтингового агентства, облигационному займу присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-" (EXP). Объем эмиссии биржевых облигаций составляет 5 миллиардов рублей. Эмитентом выступит компания "Ритейл Бел Финанс", созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.

"Евроторг" — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец 2018 года под ее управлением находилось 862 магазина в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами "Евроторга" являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.