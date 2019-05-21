МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам растет во вторник утром, свидетельствуют данные торгов. Спрос на американскую валюту поддерживается уходом инвесторов от риска на фоне снижения мировых бирж и ростом доходности гособлигаций США.

По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару опускался до 1,1155 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,117 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,17 иены со 110,05 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 98,03 пункта. Доходность 10-летних казначейских бумаг США поднималась на 0,3 базисных пункта — до 2,418%.

"Доллар выступает как более безопасный актив, и он пользуется спросом в такие времена, как сейчас, когда фондовые рынки падают, а рыночная волатильность растет. Рост доходности гособлигаций — еще один поддерживающий фактор для доллара", — прокомментировал агентству Рейтер старший менеджер Gaitame.Com Research Institute Такуйя Канда (Takuya Kanda).

На прошлой неделе министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который закрывает китайской компании доступ к компонентам и технологиям американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Такое решение вызвало волатильность на фондовых рынках, особенно после сообщений СМИ о том, что Google и Infineon ограничили сотрудничество с китайской компанией. В понедельник биржи Европы снизились в пределах 1,6%, США – в пределах 1,5%.

В ночь на вторник министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с Huawei. Временные разрешения будут действовать 90 дней — до 19 августа. На фоне послаблений биржи Китая демонстрируют рост в пределах 1,8%. Рынки Европы и США пока не открылись.