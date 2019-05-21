События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 мая
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май)
|-5
|-5
|предв.
|GBP
|Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции
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|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель)
|-4,9%
|2,7%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель)
|5,21 млн долл
|5,35 млн долл
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|8,034 — див-д 2017
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|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|17:00 мск (15:00 лнд)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2019)
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин — див-д 2017
|756 (1П2018) + 873,42 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Группа компаний ПИК — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2019)
|22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017
|22,71 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Трансконтейнер — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019)
|293,04 — див-д 2017
|480,37 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Аэрофлот — СД (о дате закрытия реестра для ГОСА)
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|RUB
|Ленэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2018)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|O'Key Group — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 1кв2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20190521/829994368.html