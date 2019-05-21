21 мая — Dow Jones. Торги на европейских фондовых рынках во вторник проходят в плюсе после преимущественно позитивной сессии в Азии. Администрация Дональда Трампа заявила, что предоставит временные исключения из запрета на экспорт продукции для Huawei Technologies. Основатель Huawei: "Американские политиканы" недооценивают мощь компании

Stoxx Europe 600 утром добавил 0,4%, британский FTSE 100 вырос на 0,5%, а немецкий DAX – на 0,7%.

В Азии китайский Shanghai Stock Exchange повысился на 1,2%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,3%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Технологический сектор возглавил повышение в Европе и восстановил часть позиций, утерянных накануне, когда немецкая Infineon сообщила, что приостановит поставки для Huawei. Это привело к откату акций европейских производителей микросхем. Бумаги швейцарской AMS подорожали на 2,8% после падения более чем на 13% в понедельник.

Телекоммуникационный сектор сегодня также привлекает повышенное внимание. Telecom Italia SpA отчиталась о снижении прибыли за 1-й квартал, но сохранила прогноз, благодаря чему ее бумаги поднялись на 2%. Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай накануне выразил поддержку предложенному слиянию T-Mobile US Inc. и Sprint Corp стоимостью 26 млрд долларов, устранив одно из главных препятствий для сделки.

Министерство торговли США накануне заявило, что предоставит некоторым компаниям 90-дневные лицензии на дальнейший экспорт своей продукции для Huawei и ее ассоциированных фирм. Это должно несколько разрядить обстановку после резкого отката акций американских технологических компаний, связанного с мерами против Huawei. США одобрили временные разрешения на ведение бизнеса с Huawei

S&P 500 в понедельник снизился на 0,7%, Dow Jones Industrial Average потерял 0,3%, а Nasdaq Composite упал на 1,5%.

Указ президента США, принятый на прошлой неделе, фактически запретил технологическим поставщикам экспортировать микросхемы и другие важные компоненты для Huawei без лицензии по соображениям национальной безопасности. Google заявила, что для исполнения этого указа ей придется ограничить доступ Huawei к некоторым функциям ОС Android. Позднее Google сообщила, что откладывает эту меру после заявления Министерства торговли США.

Как отметил Джаспер Лоулер, аналитический директор London Capital Group, вчерашний откат стал для администрации Трампа возвращением в действительность. Он показал, насколько распространены продукты Huawei и насколько эта китайская компания теперь связана с фирмами из США.

"Этот процесс будет длиться не один день. Huawei укрепилась во многих сегментах технологической отрасли, и решение этого вопроса может занять несколько дней или недель", – пояснил Лоулер.

По словам аналитиков UBS, из-за прений между Китаем и США инвесторам сложно занять однозначную позицию.

"Согласно нашей базовой модели, рынок в настоящее время близок к средней позиции между сценарием полномасштабной торговой войны и полноценным разрешением конфликта", – указали аналитики.

В США фьючерсы на S&P 500 повысились примерно на 0,3%, фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 – 0,4%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 2,409% с вчерашних 2,405%. Доходность аналогичных немецких бондов остается на негативной территории и составляет —0,090%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,1% до 71,92 доллара за баррель, а золото подешевело на 0,2%.

Индекс доллара WSJ повысился на 0,2%.

— Автор Nathan Allen, nathan.allen@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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