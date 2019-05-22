МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду утром изменяется со слабой и разнонаправленной динамикой, инвесторы следят за дальнейшими действиями со стороны властей США по отношению к китайским высокотехнологичным компаниям, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару опускался до 1,1153 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1158 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,42 иены со 110,49 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 98,05 пункта.

Инвесторы настроены осторожно после новостей о политике США по отношению к китайским технологическим компаниям. Ранее в среду СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении ещё одной китайской компании — Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Окончательное решение может быть принято в ближайшие недели, отмечают источники газет.

При этом ранее компания Huawei попала в черный список США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти объявили о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.

"Спор будет непросто разрешить, поэтому настроение ухода от риска не исчезнет сам собой. Я думаю, что рыночные настроения будут, скорее, улучшаться понемногу и поэтапно", — приводит агентство Рейтер мнение рыночного стратега Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Серы (Ayako Sera).

Трейдеры также продолжают ожидать публикацию протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 30 апреля — 1 мая. По итогам встречи комитет по открытым рынкам сохранил ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении.