МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты умеренно повышается против доллара и евро, отыгрывая интерес к рублевым государственным долговым бумагам, приближение пика налогового периода мая в РФ на этой и следующей неделе также поддерживает курс рубля, несмотря на дешевеющую нефть, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.47 мск снижался на 22 копейки, до 64,19 рубля, курс евро — также на 22 копейки, до 71,69 рубля. Основные резервные валюты сползли в район минимумов с конца апреля.

РУБЛЬ ВЫИГРЫВАЕТ ОТ СПРОСА НА ОФЗ

Рост спроса на рублевые долговые бумаги — главный фактор поддержки курса российской валюты: позднее в среду Минфин РФ проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), несмотря на то, что квартальный план таких размещений уже выполнен.

В связи с этим глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что его ведомство при сохранении высоких темпов исполнения программы займов будет сокращать предложение ОФЗ, но плавно, чтобы не пропускать аукционы. Таким образом будет поддерживаться интерес к рублевому госдолгу, что транслируется в поддержку курсу рубля, оценивают эксперты.

Рынок нефти днем корректируется вниз, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю. Этот показатель увеличился на 2,4 миллиона баррелей.

Впрочем, поддержка рублю сохраняется и от пика майского налогового периода в РФ, приходящегося на эту и следующую неделю.

В итоге доллар и евро снижались днем против рубля на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти сползла в район отметки 4,6 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Чистая позиция российского частного сектора (банки и нефинансовые компании) по внешнему долгу в 2018 году достигла исторического минимума в 80 миллиардов долларов, обеспечивая солидный запас прочности, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"В этих условиях портфельные и другие более волатильные факторы играют более важную роль с точки зрения динамики рубля, а они, как можно видеть, пока позитивны. Ждем курс пары USD/RUB на уровне 64", — добавил он.

Рублевая ликвидность остается крайне дорогой на краткосрочном горизонте, в свою очередь отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Гипотеза об избытке валютной ликвидности на краткосрочном горизонте (приток экспортной выручки на счета в банки и иностранного капитала на рынок долга) не находит аргументов для опровержения, особенно в предналоговый период", — добавил он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.