МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2019) 0,6% 0,6%
9:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв\) (1кв2019) 0,4% 0,4%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 50 50
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 50,5 50,8
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 44,4 44,8
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 55,7 55,5
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий 95,2 95,2
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации 103,3 103,6
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO 99,2 99,2
11:00 EUR Еврозона — Отчет о финансовой стабильности от ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/

 

 

 

 
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 47,9 48,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май) 51,5 51,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 52,8 53
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) 6,2% 4%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 1,2% -0,3%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 6,7%

 

 
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 1,1%

 

 
11:40 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,9%

 

 
11:40 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 212 тыс 215 тыс
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март) 0,3% 0,9%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 52,6 52,5
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit 53

 

 
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май) 53 53,2
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель) 4,5% -2,8%
17:00 USD США — Продажи нового жилья (апрель) 692 тыс 675 тыс
19:00 EUR Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эвальда Новотны

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.05) 494,7 млрд долл (на 10.05)

 

 

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Урала — ГОСА (реестр закрыт 28.04.2019) 0,0216 — див-д 2017 0,003 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа Эталон — День инвестора

 

 

 

 