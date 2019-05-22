События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 мая
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 23 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2019)
|0,6%
|0,6%
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв\) (1кв2019)
|0,4%
|0,4%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|50
|50
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|50,5
|50,8
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|44,4
|44,8
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|55,7
|55,5
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий
|95,2
|95,2
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации
|103,3
|103,6
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO
|99,2
|99,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Отчет о финансовой стабильности от ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|
|
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|47,9
|48,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (май)
|51,5
|51,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|52,8
|53
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|6,2%
|4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,2%
|-0,3%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|6,7%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,1%
|
|11:40
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,9%
|
|11:40
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|212 тыс
|215 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (март)
|0,3%
|0,9%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|52,6
|52,5
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit
|53
|
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (май)
|53
|53,2
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (апрель)
|4,5%
|-2,8%
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (апрель)
|692 тыс
|675 тыс
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эвальда Новотны
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.05)
|494,7 млрд долл (на 10.05)
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|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|МРСК Урала — ГОСА (реестр закрыт 28.04.2019)
|0,0216 — див-д 2017
|0,003 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Группа Эталон — День инвестора
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https://1prime.ru/Financial_market/20190522/830000178.html