МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к основным мировым валютам в четверг, инвесторы позитивно восприняли данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор намерен сохранить "терпеливый подход" к изменению ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,1147 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1152 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены со 110,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 98,14 пункта.

В среду вечером ФРС опубликовала протокол заседания, которое прошло 30 апреля-1 мая. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Согласно данным протокола, участники встречи высказались в пользу "терпеливого подхода" к изменению ключевой ставки. В документе отмечается, что члены заседания специально не поднимали вопрос возможного понижения базовой ставки. Такие сообщения инвесторы восприняли позитивно, учитывая недовольство политикой регулятора президентом США Дональдом Трампом.

В начале апреля Трамп заявил, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку. В последний раз регулятор поднял ставку в декабре прошлого года (четвертый раз за 2018 год), и Трамп неоднократно выступал с резкой критикой этого решения. По словам президента США, рост ставки ухудшил ситуацию как в американской, так и в мировой экономике.

"Люди искали любые признаки пессимизма, которые могли бы привести к тому, чтобы ФРС понизила ставку. Но сейчас они этого делать не хотят", — рассказал агентству Рейтер старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez).