МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Золото в четверг утром дешевеет после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,65 доллара, или на 0,13%, до 1272,55 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,26%, до 14,412 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 98,16 пункта. Укрепление доллара негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Доллар дорожает после публикации протокола заседания ФРС США, которое прошло 30 апреля — 1 мая. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых.

Согласно протоколу, участники встречи высказались за "терпеливый подход" к изменению ключевой ставки и специально не поднимали вопрос ее возможного понижения. Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал для доллара, учитывая недовольство президента США Дональда Трампа политикой регулятора.

Среди других факторов, поддерживающих доллар, аналитики отмечают и продолжающийся торговый конфликт США и КНР, который теперь включает ограничения в сотрудничестве с Huawei. "Краткосрочное влияние торгового конфликта США и КНР в целом поддерживает курс доллара, и это плохо сказывается на котировках золота", — цитирует агентство Рейтер старшего менеджера международного отдела ABC Bullion Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell).