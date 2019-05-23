МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижается против доллара и евро на фоне продолжающегося падения рынка нефти – уже ниже психологической отметки 70 долларов за баррель Brent.

Негативная динамика западных фондовых индексов также оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск повышался на 33 копейки — до 64,72 рубля, курс евро — на 23 копейки — до 72,05 рубля.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль в четверг снижался против доллара и евро, корректируясь после нескольких дней роста в район максимумов с конца апреля.

Давление на рубль оказывают нефтяные котировки, которые опустились ниже психологически значимого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent — впервые с 14 мая.

Цены на нефть упали после выхода данных минэнерго США о том, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1% — до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,6 миллиона баррелей. Выросла и добыча в США за отчетный период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 миллиона баррелей в день.

Ведомство также отметило неожиданный рост запасов бензина (на 3,7 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 800 тысяч баррелей). Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 49,1 миллиона баррелей.

Общее снижение аппетита к риску на мировых финансовых площадках также давит на курс валют развивающихся рынков, в частности рубля. Инвесторы опасаются эскалации торговой войны между США и Китаем после введения Америкой ограничений на отдельные высокотехнологичные компании КНР.

В итоге доллар и евро повышались днем против рубля на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти сползла ниже отметки 4,55 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Пара USD/RUB вчера во второй половине торгов развернулась вверх, и в случае продолжения роста предпримет атаку на уровень сопротивления 64,9-65,04 рубля", — считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Если нефть возьмёт курс на коррекцию, то рубль начнёт слабеть, хотя и без особого энтузиазма, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Помимо санкций, основным риском для рынка является все более вероятная торговая война между США и Китаем, а также быстрый рост добычи сланцевой нефти в США, что может привести к коррекции вниз цен на сырье и ослаблению рубля, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Это может не позволить ЦБ РФ провести два снижения ключевой ставки в этом году, как это предполагают котировки ОФЗ", — говорят в банке, рассуждая о факторах курсообразования рубля.