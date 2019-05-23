События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 мая
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|0,8%
|0,9%
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель)
|6,2%
|4,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,2%
|-0,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|6,7%
|4,6%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|1,1%
|-0,3%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эвальда Новотны
|
|
|12:15
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса
|
|
|15:30
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель)
|2,8%
|-2%
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|802
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|987
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-3,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|487,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|124,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|93,9 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-64 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-61,6 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|35,8 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-95,3 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|1,6%
|1,3%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (апрель)
|4,7%
|4,7%
|17:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|0,6%
|1%
|
|RUB
|Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019)
|12 — див-д 2017
|16 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019)
|21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Ленэнерго — закрытие реестра для ГОСА (18.06.2019)
|0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017
|0,0352 (ао), 11,1364 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МТС — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019)
|10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Энел Россия — закрытие реестра для ГОСА (18.06.2019)
|0,14493 — див-д 2017
|0,141471 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|X5 Retail Group — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 10.05.2019)
|79,5 — див-д 2017
|92,06 — див-д 2018
|
|RUB
|МегаФон — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)
|0 — див-д 2017
|
|
|RUB
|РусГидро — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)
|0,0263335 — див-д 2017
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1кв2019)
|2,28 — див-д 2017
|0 (рекоменд. СД для ГОСА) — див-д 2018
|
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190523/830004271.html