МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на нефть марки Brent теряет более 4% и впервые с 1 апреля опустилась ниже отметки в 68 долларов за баррель, а падение котировок WTI уже превысило 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.14 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,32%, до 67,91 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 5,01%, до 58,34 доллара.

Котировки нефти оказались под давлением после статистики запасов сырья в США. Минэнерго страны сообщило в среду, что за неделю по 17 мая коммерческие запасы нефти увеличились на 4,7 миллиона баррелей, или на 1%, до 476,8 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя — на 0,6 миллиона баррелей. Как добавляло агентство Рейтер, этот уровень запасов стал максимальным с июля 2017 года.

Дополнительным фактором давления на цены стало общее настроение ухода от риска на фондовых биржах в четверг. Инвесторы опасаются ухудшения торгового конфликта между США и Китаем на фоне ситуации с компанией Huawei, которую американские власти внесли в "черный список".

По мнению аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch), которое приводит агентство Рейтер, на рынках наблюдается "общее настроение (на понижение — ред.) и широкая распродажа, в то время как золото дорожает, — типичная реакция при уходе от рисков".