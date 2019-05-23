МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США в четверг снизились на 1,1-1,6% на фоне опасений инвесторов по поводу обострения торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,11%, до 25490,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,58%, до 7628,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,19%, до 2822,24 пункта.

По сообщению агентства Рейтер, в четверг представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что страна открыта для новых торговых переговоров с США, но пока никакого нового общения сторон не было и напряженность остается высокой. При этом в минкоммерции КНР заявили, что Штаты должны исправить допущенные ошибки, если они заинтересованы в продолжении торговых переговоров с Китаем и прекращении торгового противостояния.

В середине мая китайская Huawei попала в "черный список" США, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.

После решения США ряд японских, американских и британских компаний объявили о приостановке сотрудничества с Huawei.

Также в четверг стало известно о самом значительном с декабря 2017 года снижении продаж новых домов в США — в апреле показатель уменьшился на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч.

Между тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 мая, опустилось до 211 тысяч. Эксперты прогнозировали рост до 215 тысяч.

"По-прежнему слабые мировые статистические данные и отсутствие конкретной даты возобновления переговоров перевешивают отчеты и сказываются на склонности (инвесторов) к риску", — приводит агентство MarketWatch слова управляющего директора по исследованию мировых рынков FTSE Russell Алекса Янга (Alec Young).