МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции компании "Детский мир" падают в начале торгов более чем на 4% на фоне дивидендной отсечки, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 10.10 мск акции "Детского мира" снижались в цене на 4,41%, до 85,84 рубля.

Рынок акций РФ утром в пятницу коррекционно растет вслед за дорожающей нефтью, в локомотивах роста – акции ВТБ и Сбербанка.

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,5% — до 2633 пунктов, индекс РТС — на 0,6%, до 1283 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции Сбербанка растут на 1,4% на фоне проходящего в пятницу годового собрания акционеров крупнейшего российского банка.

Бумаги ВТБ (+1,5%) продолжают дорожать в ожидании высоких дивидендов. В четверг акции ВТБ взлетали на 10% на информации о том, что второй по величине российский банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Стоимость нефти утром повышается на 0,9% — до 68,38 доллара за баррель марки Brent.