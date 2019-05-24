МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Доллар днём умеренно снижается против евро и иены после того, как слабые данные деловой активности в США вызвали опасения, что торговый конфликт с Китаем может повредить экономике страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск курс евро к доллару повышался до 1,1182 доллара за евро с 1,1180 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене снижался до 109,58 иены со 110,59 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 97,77 пунктов.

"Очень неутешительные данные PMI и другие факторы, такие как история с Huawei, создают напряженность для экономики США и наносит вред торговым настроениям", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн (Ulrich Leuchtmann).

В ночь на пятницу вышли данные, свидетельствующие о том, что производственная активность в США в мае достигла самого низкого уровня почти за десять лет.

Эти данные добавили опасений по поводу американской экономики, возникших из-за позиции США по отношению к китайским корпорациям. Ранее в мае Вашингтон внес компанию Huawei в "черный список", который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. После это СМИ сообщали о том, что ряд поставщиков и партнеров Huawei прекратили сотрудничество с ней, а список компаний может быть расширен.

При этом давление на доллар продолжает оказывает и вышедшая накануне статистика рынка недвижимости. Продажи новых домов в стране в апреле упали на 6,9% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 673 тысяч, и это снижение оказалось самым значительным с декабря 2017 года.