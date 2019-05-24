События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 мая
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|GBP
|Великобритания — Весенние банковские каникулы (в последний понедельник мая) — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/
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|USD
|США — День памяти — выходной на Нью-Йорской фондовой бирже /NYSE/
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|6:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|13:00
|EUR
|Франция — Общее число безработных
|3,383 млн чел
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Группа ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019)
|85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017
|95 (9м2018) + 155 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Русснефть — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019)
|0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017
|0 (ао), $0,40803 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Татнефть — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019)
|27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019)
|2,86 — див-д 2017
|2,86 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019)
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|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 16.05.2019)
|2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017
|4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190524/830008119.html