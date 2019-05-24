МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 27 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 GBP Великобритания — Весенние банковские каникулы (в последний понедельник мая) — выходной на Лондонской фондовой бирже /LSE/

 

 

 

 

 

 

 USD США — День памяти — выходной на Нью-Йорской фондовой бирже /NYSE/

 

 

 

 
6:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды

 

 

 

 
13:00 EUR Франция — Общее число безработных 3,383 млн чел

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Группа ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019) 85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017 95 (9м2018) + 155 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Русснефть — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019) 0 (ао), $0,40803 (ап) — див-д 2017 0 (ао), $0,40803 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Татнефть — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019) 27,78 (9м2017) + 12,16 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Абрау-Дюрсо — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019) 2,86 — див-д 2017 2,86 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — закрытие реестра для ГОСА (20.06.2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 16.05.2019) 2,97 (9м2017) + 3,88 (фин) — див-д 2017 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018