МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе стабильности основных биржевых индексов РФ и снижения рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС останутся около 2633 и 1296 пунктов соответственно. Цена на нефть марки Brent поднимется на 1 доллар — до 69 долларов за баррель, курс евро к доллару останется около 1,12. Курс рубля относительно доллара снизится на 20 копеек — до 64,8 рубля, к евро — на 10 копеек — до 72,4 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На следующей неделе выходят важные данные по Китаю: будут представлены индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах Китая, напоминает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка обращает внимание, что начало недели пройдет достаточно спокойно, что связано с выходным в США, где в понедельник отмечают День Памяти, в связи с чем фондовые рынки в Штатах будут закрыты.

В фокусе мировых рынков остается ситуация с торговым противостоянием США и Китая, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Власти КНР требуют от американских коллег отменить недавнее решение о повышении пошлин, что является условием для возобновления переговоров. Эта история обрастает новыми проблемами, что в итоге свидетельствует об отсутствии вероятности быстрых решений. Как итог, сырьевые рынки и активы развивающихся экономик останутся под давлением", — комментирует он.

Зварич полагает, что вероятна некоторая пауза в противостоянии США – Китай. "Отсутствие негативных новостей может поспособствовать возвращению аппетита к риску на мировых рынка, что поддержит широкий спектр активов", — добавляет он.

В сложившихся обстоятельствах аналитик ожидает, что индекс Мосбиржи продолжит восходящую динамику и попытается подтянуться в район 2700-2750 пунктов.

Для динамики нефти ключевыми фундаментальными факторами по-прежнему остаются ситуация вокруг Ирана и решение по квотам ОПЕК+, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Определенность относительно них появится не ранее, чем через несколько недель, и на фоне глобального снижения аппетита к риску из-за трений США и Китая, осторожность инвесторов вполне объяснима, говорит он.

После сильного падения цен на нефть эксперты РИА Рейтинг ожидают на предстоящей неделе коррекцию. Вероятно, можно будет вновь увидеть Brent дороже 70 долларов, считает Андрей Манько из "РИА Рейтинг".

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ БЕГСТВА ОТ РИСКА

На будущей неделе внешний фон, вероятнее всего, останется напряженным, сообщения о том, что "дело Huawei" может быть включено в торговую сделку США и Китая несколько снижают уровень тревожности, однако в целом консенсус мнений сместился в сторону сценария более продолжительного противостояния двух крупнейших мировых экономик, что оказало давление на рисковые активы, рассуждает Сергей Дейнека, финансовый аналитик "БКС Премьер", говоря о факторах курсообразования рубля.

"К повышению ставок и градуса в торговом споре США и КНР неожиданно добавилась вернувшаяся неопределенность вокруг Brexit, связанная с пятничным заявлением главы британского правительства Терезы Мэй об уходе в отставку", — добавил он.

Рубль будет находиться под негативным влиянием снижения аппетита инвесторов к инвестициям в рисковые активы на фоне усиливающегося торгового конфликта между США и Китаем и давлением снижающихся котировок "черного золота", комментирует Константин Кочергин из банка "Восточный".

Курс доллара будет удерживаться в диапазоне 64-66 рубля, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Важным показателем будет динамика средств фондов, ориентированных на Россию, и спрос на ОФЗ, добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский рынок останется вблизи годовых максимумов, благодаря позитивным дивидендным историям, однако общий негатив на глобальных рынках не позволит продвинуться сильно вверх, отмечает Вайсберг из ИК "Регион".

Для российского рынка предстоящая неделя будет достаточно успешной, позитивная динамка индексов продолжится, хотя прирост будет, скорее всего, скромнее, уверен Манько из "РИА Рейтинг".

Зварич из Промсвязьбанка ожидает сохранения позитивного импульса на российском рынке."Он будет поддержан, в частности, и ситуацией на внешних площадках… Плюс к этому, в рамках предстоящей недели наши активы могут быть поддержаны восстановлением рынка энергоносителей, которому будут способствовать начало автомобильного сезона в США, снижение запасов в Штатах и рост загруженности американских НПЗ, а также возможные спекуляции на тему продления соглашения ОПЕК+", — комментирует он.

А Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" полагает, что в России рынок в целом продемонстрирует снижение. Однако на горизонте недели коррекция, по его мнению, будет не глубокой — индекс Мосбиржи удержится выше 2500 пунктов.

Гельды Союнов из Альфа-банка также полагает, что в последнюю неделю мая мы можем увидеть снижение российских индексов акций.

"Давление на рынок будут оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Инвесторы могут негативно воспринять итоги парламентских выборов в Европе в случае, если число депутатов-евроскептиков увеличится, что повышает политические риски в регионе", — говорит он.

"Среди внутренних факторов, которые могут оказать негативное влияние на рынок, можно выделить возможную фиксацию прибыли в акциях госкомпаний, котировки которых сильно росли в последнее время на ожиданиях повышения дивидендных выплат. Текущие ценовые уровни уже включают ожидания увеличения дивдоходностей", — добавляет он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка будут выглядеть акции банков и компаний потребительского сектора, хуже рынка будут акции энергетиков, полагает Манько из "РИА Рейтинг".

Кочергин из банка "Восточный" считает, что наиболее привлекательным для инвесторов будет ритейл, а наименее привлекательной нефтяная отрасль. Среди лидеров роста он видит бумаги "Магнита" и X5, а среди аутсайдеров бумаги "Лукойла", "Роснефти" и "Татнефти".

В качестве защитных инвестиций, по мнению Ващенко из ИК "Фридом Финанс", подойдут бумаги "Газпрома", Сбербанка, "Аэрофлота". Ралли продолжится в бумагах ВТБ, считает эксперт.

Если смотреть на отдельные бумаги, то, на взгляд Зварича из Промсвязьбанка, продолжают быть интересными акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, а также дивидендные истории. Так, можно обратить внимание на акции Сбербанка, МТС, "Энел Россия", а также бумаги "Полюса", рекомендует он.

"В условиях повышенной волатильности цены нефти можно ожидать неустойчивости в секторе нефтегазовых компаний. Вполне вероятно, что данный сектор будет под давлением, как и сектор металлургов. Нейтральная динамика ожидается в секторах телекоммуникаций и электроэнергетики", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".