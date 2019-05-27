МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует устойчивость и незначительно поднимается к доллару и евро на благоприятном внешнем фоне, а также налоговом периоде, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.17 мск понедельника снижался на 4 копейки, до 64,43 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,16%, до 67,6 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Ключевым драйвером для российской нацвалюты по-прежнему остаётся готовность игроков к рискам по отношению к инвестициям в развивающиеся рынки, отмечает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

"Рублёвые активы, равно как и другие валюты стран сектора развивающихся рынков, сохраняют повышенную привлекательность на фоне всё возрастающих разногласий США и Китая в их торговом противостоянии", — добавляет он.

Российская валюта сохраняет относительную устойчивость в условиях повышенной волатильности на глобальных площадках, также отмечают аналитики Нордеа-банка. В конце прошлой недели рубль терял около 1% в основных валютных парах, хотя падение цен на нефть в рамках недели достигало 7%, напоминают они.

"В начале недели умеренным фактором поддержки остаются налоговые платежи, пик по которым приходится на сегодня, а завершающий платеж по налогу на прибыль произойдет завтра", — добавляют аналитики.

ПРОГНОЗЫ

"Основным вызовом для рубля остается глобальный внешний фон, замедление мировой экономики в условиях обострения торговых противоречий между США и Китаем. Рубль до сих пор оставался довольно устойчивым к ухудшению глобальных настроений и по-прежнему на данный момент находится на более крепких уровнях, чем в начале мая, когда начался новый виток торговой войны", — отмечают эксперты Нордеа-банка.

Курс доллара США колеблется вблизи 64,5 рубля за доллар и, наиболее вероятно, что понедельник он задержится в районе указанной отметки, полагает Анастасия Соснова из ИК "Фридом финанс".

"В краткосрочном периоде для рубля остается актуальной область 64-65 за доллар, в долгосрочном – диапазон 63-66 за доллар. По курсу евро сегодня ожидаются колебания в промежутке 72-73 рубля", — добавляет она.

Ребенок считает, что посильную поддержку курсу на горизонте недели может оказать наблюдающаяся коррекция нефтяных котировок, которые обещают на этой неделе вернуться к росту.

На начало наступившей недели в РФ приходится пик налоговых выплат, по окончании которого влияние внешней конъюнктуры станет более ощутимым для рубля, добавляет он.

"Из локальных факторов, способных ослабить позиции "россиянина", особое внимание обратит на себя, пожалуй, снижающийся спрос на ОФЗ, обусловленный ужесточившейся ценовой политикой на аукционах Минфина и фактической отыгранностью ожидаемого игроками снижения размера ключевой ставки ЦБ. До конца наступившей недели мы ожидаем курс рубля в диапазоне 64-64,8 рубля" за доллар США, — говорит эксперт.

"Постепенное снижение предложения валюты со стороны экспортеров в ближайшие дни и недели способно повысить значимость внешних факторов для динамики рубля. В то же время, для финансовых игроков рубль остается предпочтительной валютой для вложений, на что указывает и очередной рост чистой спекулятивной позиции в рубле (данные CFTC) с 59,2% до 61,5% от общего числа открытых позиций к 21 мая. Полагаем, что в таких условиях рубль пока будет оставаться в диапазоне 64-65 рублей за доллар", — отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.