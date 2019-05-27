События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 мая
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь)
|10,4
|10,4
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|0,9%
|1,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,4%
|0%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
|40 тыс
|39,3 тыс
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март)
|3%
|3,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (май)
|129,2
|130,1
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|МГТС — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019)
|231 (ао, ап) — див-д 2017
|232 (ао, ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|QIWI — закрытие реестра для див-дов за 1кв2019
|$0,21 (1кв2017) — див-д 2017
|$0,28 (1кв2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190527/830012706.html