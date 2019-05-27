МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 28 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (июнь) 10,4 10,4
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) 0,9% 1,2%
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,4% 0%
11:30 GBP Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов 40 тыс 39,3 тыс
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (март) 3% 3,1%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (май) 129,2 130,1

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB МГТС — закрытие реестра для ГОСА (21.06.2019) 231 (ао, ап) — див-д 2017 232 (ао, ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB QIWI — закрытие реестра для див-дов за 1кв2019 $0,21 (1кв2017) — див-д 2017 $0,28 (1кв2019) — див-д 2019