МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций растёт в понедельник на фоне позитива в нефтяных котировках, говорят эксперты рынка.

Индекс Мосбиржи к 16.56 мск увеличивался на 0,32%, до 2627,72 пункта, индекс РТС — на 0,43%, до 1284,57 пункта, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 3 копейки, до 64,45 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 72,14 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,55%, до 67,84 доллара за баррель.

"Пока биржи в США и Великобритании отдыхают, торги в остальном мире проходят спокойно. Нефть дорожает, реагируя на снижение буровой активности в США и ограничение добычи и экспорта в нефтедобывающих странах. Европа успокаивается после выборов, так как евроскептики всё же остаются в меньшинстве, хотя и получили больше мест", — комментирует внешний фон Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) в моменте подскакивали на 5%, до 61,48 рубля — максимума за два месяца, на рекомендациях совета директоров о дивидендах. К текущему моменту акции компании растут на 1,43%.

Как сообщила компания ранее в понедельник, ее совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первый квартал в размере 2,55 рубля на одну обыкновенную акцию. ТМК выплачивала дивиденды по итогам 2017 года в размере 2,28 рубля на обыкновенную акцию, в общей сложности — 2,356 миллиарда рублей. В течение 2018 года дивиденды не выплачивались.

Акции "Акрона" поднимаются на 0,13% на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал.

"Финансовые результаты Акрона по итогам первых трех месяцев 2019 года выглядят обнадеживающе", — считает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

Префы "Россетей" растут на 0,06%, обыкновенные акции компании – на 2,05%, по этой же причине. Чистая прибыль группы "Россети" в первом квартале составила 40,768 миллиарда рублей, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также среди лидеров роста – акции "Новатэка" (1,92%), депозитарные расписки Х5 (1,89%), обыкновенные акции "Ростелекома" (1,78%), акции "Русала" (1,56%), депозитарные расписки "Русагро" (1,42%) и акции "Распадской" (1,07%).

"Привилегированные бумаги "Транснефти" торговались в минусе на новостях об обсуждении снижения дивидендных выплат, чтобы компенсировать убытки потребителей, которые возникли из-за российской "грязной" нефти. "Мегафон" не планирует выплачивать дивиденды за 2018 год, но рынок уже ждал подобных известий", — комментирует Кочетков.

К текущему моменту префы "Транснефти" падают на 1,65%, акции "Мегафона" снижаются на 0,24%.

Также в лидерах снижения – акции ОГК-2 (-1,1%), префы "Мечела" (-0,93%), акции "М.Видео" (-0,71%), акции "Интер РАО" (-0,66%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Сегодня не стоит ждать существенных движений на рынках… Сегодня можно поспекулировать фьючерсом на индекс РТС в боковике", — рекомендует Ярослав Кабаков из "Финама".

Предположительно, закрытие произойдет в области 2620-2630 пунктов по индексу Мосбиржи и 1280-1290 пунктов по индексу РТС, прогнозирует Соснова.