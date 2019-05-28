МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром торгуются разнонаправленно, при этом риски перебоев поставок сырья из Ливии и Ирана поддерживают рост котировок марки WTI, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.18 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,19%, до 68,64 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,02%, до 59,23 доллара.

После серьезной распродажи на прошлой неделе котировки восстанавливаются на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Ираном, которая может поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока — источника большей части мирового предложения нефти.

Накануне газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США. После того как США объявили о решении не продлевать исключения на покупку нефти из Ирана для определенных стран в обход санкций, Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки иранской нефти, сообщило издание.

В Ливии армия маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку столицы страны Триполи. Как добавляет агентство Блумберг со ссылкой на его заявление, наступление не прекратится до тех пор, пока "террористы" не будут разоружены. Военный конфликт в стране вновь ставит под удар восстановление добычи сырья в стране.

"Это (нынешняя динамика — ред.) представляет собой корректировку после очень резкого спада на прошлой неделе. ОПЕК продолжает ограничивать поставки. Без сомнения, политическая ситуация в Иране и Ливии также останется с нами", — приводит агентство мнение главы подразделения по товарным рынкам TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).