МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается вслед за укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,06%, до 1282,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,19%, до 14,53 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 97,79 пункта.

Хотя на утренних торгах золото ушло в слабый минус, аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость драгметалла может вырасти.

"Несмотря на то, что в ближайшем будущем активный рост стоимости доллара США будет губителен для цен на золото, "актив-убежище" будет поддерживаться в условиях надвигающейся рыночной неопределенности", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Phillip Futures.