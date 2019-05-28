Золото слабо снижается в цене вслед за укреплением доллара
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается вслед за укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,75 доллара, или на 0,06%, до 1282,85 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,19%, до 14,53 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 97,79 пункта.
Хотя на утренних торгах золото ушло в слабый минус, аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость драгметалла может вырасти.
"Несмотря на то, что в ближайшем будущем активный рост стоимости доллара США будет губителен для цен на золото, "актив-убежище" будет поддерживаться в условиях надвигающейся рыночной неопределенности", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Phillip Futures.
https://1prime.ru/Financial_market/20190528/830014420.html