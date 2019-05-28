МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижается против доллара и евро после двух дней попыток роста.

Снижение аппетита к риску на глобальных площадках и завершение пика налогового периода мая поддерживают фон для коррекции рубля вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск повышался на 17 копеек, до 64,63 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 72,31 рубля.

РУБЛЬ — НЕМНОГО ВНИЗ

Рубль во вторник днем снижался против доллара и евро, корректируя попытки роста, отмечавшиеся в предыдущие дни.

Снижение спроса на рисковые активы поддерживается сползанием фондовых индексов западных рынков. Инвесторы обращают внимание на возможное наложение штрафа ЕК на Италию в размере 3 миллиардов евро за превышение уровня госдолга и дефицита бюджета.

Нефтяные котировки пытаются расти, восстанавливаясь в направлении психологически значимого уровня 70 долларов за баррель после серьезной распродажи на прошлой неделе, что слегка поддерживает рубль. Растущая напряженность в отношениях между США и Ираном может поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока — источника большей части мирового предложения нефти.

После того как США объявили о решении не продлевать исключения на покупку нефти из Ирана для ряда стран в обход санкций, Китай, наряду с другими странам, такими как Индия, Турция, Южная Корея и Япония, полностью прекратил прямые закупки иранской нефти.

Между тем, рубль потерял поддержку после прохождения пика налогового периода мая и традиционного роста в связи с этим спроса на рублевую ликвидность.

В итоге доллар и евро повышались днем против рубля на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти поднялась к отметке 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ситуация на мировых рынках ухудшилась, и несмотря на рост нефти, российская валюта демонстрирует умеренное снижение, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". "Опасения глобальных инвесторов связаны с негативной динамикой азиатских валют, вызванной ожиданиями того, что ЦБ Китая будет вынужден девальвировать юань, чтобы компенсировать потери от новых американских пошлин", — отметил он.

"Немного не дойдя до поддержки 64,1-64,33, пара USD/RUB развернулась вверх, направившись к статичной области сопротивления 64,9-65,04. Однако пока не будет превышен уровень 65,04 на графике с часовым интервалом (к закрытию какого-либо интервала), более вероятно продолжение консолидации пары в рамках диапазона 64,1-65,04", — оценил Бабин.

Накопленный банками размер HQLA (High-Quality Liquid Assets — остатки на депозитах и корсчетах в банках-нерезидентах) позволяет банковскому сектору РФ не испытывать потребность в валютной ликвидности еще длительное время (около 6 месяцев), даже если цены на нефть опустятся до 60 долларов за баррель, оценил Денис Порывай из Райффайзенбанка. Впрочем, вывоз капитала лишает рубль потенциала для укрепления при текущих ценах на нефть и создает риски для его ослабления в случае их коррекции вниз, добавил он.

Что касается рублевой ликвидности, то продолжается сокращение ее запаса в банковском секторе (из-за бюджетного фактора), который к концу первого полугодия должен усилить дефицит рублевой ликвидности у некоторых крупных банков. Ситуация изменится после того, как Минфин РФ вновь вернется к практике лимитных аукционов в рамках установленного плана заимствований", — сказал Денис Порывай, рассуждая о факторах курсообразования рубля.