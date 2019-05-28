МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за рядом "голубых фишек", следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 16.11 мск снижался на 0,3% — до 2625,04 пункта, индекс РТС — на 0,6%, до 1280,33 пункта.

Индекс Мосбиржи из состояния консолидации перешел в "красную зону" на фоне снижения акций ряда "тяжеловесных компаний", которые учитываются при подсчете индекса, индекс РТС теряет больше на фоне ослабления рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 64,58 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 72,28 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,1% — до 68,84 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста акции Кузбасской топливной компании (+3,65%), ранее во вторник уже поднимались на 6,7%.

"Ранее в число акционеров КТК вошли подконтрольные Михаилу Гуцериеву структуры и вполне способны докупать с рынка сильно подешевевшие на новостях о смене акционеров акции компании", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Среди лидеров дня оказались НЛМК (2,84%), "Северсталь" (2,22%), "Роснефть" (2,23%), обыкновенные акции "Россетей", акции "Русала" (1,38%), а также депозитарные расписки En+ (1,3%), акции "Энел Россия" (1,13%).

"Спрос на бумаги металлургов может быть частично связан с повышением рекомендаций Goldman Sachs по бумагам Rio Tinto в связи с возможным ростом спроса на железную руду", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В лидерах снижения — акции "Газпрома" (-1,1%), депозитарные расписки X5 (-1,21%), акции "Интер РАО" (-1,19%), Polymetal (-1,1%), "Лукойла" (-1,05%) и акции "Яндекса" (-0,82%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рублевый фондовый индекс Мосбиржи балансирует в области 2630-2640 пунктов, где, скорее всего, и закроется, долларовый индекс РТС совершает колебания вокруг 1285 пунктов, его динамика ожидается в диапазоне 1280-1290 пунктов, прогнозирует Соснова из "Фридом Финанс".

"Российский рынок останется в режиме консолидации до конца дня. С одной стороны, риски торговой войны сохраняются, но позитивная динамика цен на нефть и другие базовые материалы обеспечивают бумаги российских экспортёров поддержкой", — также считает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Стоит быть внимательными при покупках акций российского рынка, мы практически отыграли позитив по дивидендам, рынки акций других развивающихся стран сейчас находятся под существенным давлением, и российский рынок оторвался от общей динамики, так что расплата за майское ралли может настигнуть нас в любой момент", — рекомендует Ярослав Кабаков из "Финама".