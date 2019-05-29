МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению вслед за падением доходности американских казначейских облигаций до минимума с сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1168 доллара за евро с 1,116 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене снижался до 109,28 иены со 109,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 97,89 пункта.

На ночных торгах во вторник доходность 10-летних US Treasuries упала до 2,24%, что стало минимумом с сентября 2017 года. Как отмечают аналитики, на рынках произошел полный уход от риска. Доходность этих бумаг сохранялась на минимальном уровне и на утренних торгах в среду.

Традиционно снижение доходности гособлигаций США ведет и к снижению стоимости доллара, однако такая зависимость наблюдается все меньше уже с начала 2018 года. Индекс доллара к закрытию во вторник поднялся на 0,35%, до 97,95 пункта и продолжал торговаться у этой отметки ночью. Однако на утренних торгах доллар все же ушел в незначительную коррекцию.

"Похоже, произошел настоящий всплеск казначейских облигаций в США… Вероятно, сейчас мы видим, что другие иностранные валюты буду наверстывать упущенное в течение нескольких сессий", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Rakuten Securities Ника Твидейла (Nick Twidale). Он также отметил, что валюты-"убежища", такие как японская иена и швейцарский франк, будут востребованы.