Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 29 мая
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
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|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (апрель)
|-0,3%
|0,8% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,3%
|0,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,3%
|0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|1,1%
|1,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,4%
|0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
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|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша
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|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (май)
|-12 тыс
|-8 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (май)
|4,9%
|4,9%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Отчет о финансовой стабильности от ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
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|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
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|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — ГОСА (реестр закрыт 04.05.2019)
|1,62 (ао), 0,11 (ап) — див-д 2017
|3,71 (ао), 0,11 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Дорогобуж — закрытие реестра для ГОСА (17.05.2019)
|2,5 (2017) + 4,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017
|5,1 — див-д 2018
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|RUB
|Акрон — СД (согласие на крупную сделку и ее цена)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190529/830018774.html