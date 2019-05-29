МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Московская биржа с 21 июня исключит из базы расчета основных индексов акции Трубной металлургической компании (ТМК), сообщается на сайте торговой площадки.

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 июня 2019 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов.

"Из базы расчета Индекса Мосбиржи и Индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО "ТМК". Лист ожидания на включение в состав Индекса Мосбиржи и Индекса РТС сформирован из депозитарных расписок "Эн+ Груп плс" и обыкновенных акций ПАО "Группа ЛСР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что базы расчета индексов голубых фишек, а также индекса акций средней и малой капитализации останутся без изменений.

Кроме того, обыкновенные акции ПАО "ТГК-14" покинут базы расчета индекса широкого рынка и индекса электроэнергетики. В базу расчета индекса потребительского сектора будут добавлены обыкновенные акции "Аптечная сеть 36,6".