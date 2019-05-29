МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в "красной зоне" на фоне пессимизма инвесторов по поводу урегулирования торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,16%, до 2914,7 пункта, Shenzhen Composite на 0,01%, до 1541,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 0,57%, до 27235,71 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,25%, до 2023,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,69%, до 6440 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,21%, до 21003,37 пункта.

Китай и США ранее в мае завершили 11-й раунд торговых переговоров без соглашения. Перспектива длительного противостояния между странами заставляет инвесторов серьезно беспокоиться о росте мировой экономики. Ранее в среду китайские СМИ сообщили, что Китай готов использовать редкоземельные металлы в качестве ответной меры в рамках торговой войны с США. Такие металлы используются в производстве высокотехнологичной бытовой электроники.

"Пока рынки не увидят обнадеживающих признаков того, что обе стороны намерены заключить торговую сделку, негативное настроение и осознание рисков, скорее всего, будут продолжать влиять на глобальные фондовые рынки", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga).