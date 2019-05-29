МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем падают на 2,7% на фоне эскалации торговых рисков вокруг США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.27 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,75% — до 66,78 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 2,74%, до 57,52 доллара.

К 15.11 мск стоимость фьючерсов на Brent теряла 2,66% — до 66,84 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — 2,91%, до 57,42 доллара, минутами ранее снижение превышало 3,1%.