МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс рубля заметно снижается в среду к доллару и евро на фоне слабого аппетита к риску глобальных инвесторов, дополнительное давление на нацвалюту в середине сессии оказывает падение нефтяных котировок ниже 67 долларов за баррель по марке Brent, минимума за два месяца, отмечают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.27 мск среды рос на 57 копеек, до 65,28 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 72,80 рубля, следует из данных Московской биржи.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к этому моменту дешевел на 2,72%, до 66,8 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля оказался под давлением с самого начала торгов среды, далее отечественная валюта только продолжила сдавать позиции. К текущему моменту рубль снижается к доллару на 0,9%, к евро – на 0,8%. При этом цена нефти усилила падение и опустилась под отметку в 67 долларов за баррель — минимум за два месяца. Кроме того, закончился налоговый период – один из сильных факторов поддержки отечественной валюты.

Курс доллара поднялся выше 65 рублей за доллар на фоне негативной динамики цен на нефть и слабой поддержки со стороны иностранного капитала в свете сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ, отмечает младший аналитик ИК "Фридом финанс" Александра Овчинникова.

"В прошлые периоды размещений ОФЗ рубль перед аукционами обычно укреплялся, иногда даже игнорируя снижение цен на нефть. Сегодня наблюдается ситуация, когда совокупность негативных факторов привела к ослаблению рубля", — добавляет она.

"На текущий момент на глобальном рынке существенно снизились аппетиты к риску, что отражается на валютах и активах развивающихся стран. Поэтому рубль подвержен ослаблению, хотя в дни проведения аукционов ОФЗ наблюдается обратная картина. Негативом также является то, что нефть вновь торгуется ниже 70 долларов на опасениях замедления глобальной экономики из-за торговой войны Китая и США", — в свою очередь комментирует ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

Эксперт полагает, что тенденция к ослаблению национальной валюты может сохраниться как до конца дня, так и до конца недели, тем более что в последующие дни факторов поддержки станет меньше.

Ухудшение глобального фона вкупе с окончанием второго квартала смещает внимание инвесторов на вопросы сезонности платежного баланса, во многом связанной с началом периода отпусков и дивидендных выплат, отмечает Дмитрий Полевой из РФПИ.

В ближайшей перспективе стоит ожидать закрепления рубля выше 65 за доллар и последующего поиска им равновесия в области 65-66 рублей за доллар, прогнозирует Овчинникова.

Впрочем, у нацвалюты есть потенциал и для дальнейшего падения. "Начавшаяся коррекция на глобальных рынках, по-видимому, не будет кратковременной и может привести к заметному снижению цен на нефть (в район 60-65 долларов за баррель), что, в свою очередь, транслируется в ослабление рубля (выше 68 рублей за доллар)", — считают аналитики Райффайзенбанка.

Но есть и факторы, которые могут поддержать рубль. По словам Полевого, "отпускной" спрос населения на валюту на этот раз будет сдерживаться слабостью потребительского спроса, валюту в рубли для дивидендных выплат компании обычно конвертируют заранее, а объем обратной конвертации — полученных дивидендов в валюту — иностранцами предсказать довольно сложно, поскольку это будет определяться внешним фоном.

"Иными словами, без внешнего позитива в ближайшие месяцы рублю будет сложно показать дальнейший уверенный рост, однако и его возможное ослабление, с нашей точки зрения, не будет значительным", — заключает эксперт.