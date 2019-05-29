МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду вечером опускается, оказывает давление на валюту статистика рынка труда Германии, при этом сказывается и общее укрепление доллара на фоне роста внешнеторговых рисков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.01 мск курс евро к доллару снижался до 1,113 доллара за евро с 1,116 доллара на предыдущее закрытие, курс доллара к иене поднимался до 109,42 иены со 109,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 98,13 пункта.

Ранее в среду Федеральное агентство по трудоустройству Германии сообщило о неожиданном росте уровня безработицы в стране в мае до 5%, тогда как аналитики ожидали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца в 4,9%.

Продолжают сдерживать курс евро и опасения вокруг экономики Италии. Ранее СМИ сообщили, что Италии грозит штраф от ЕК на сумму в 3,5 миллиарда евро из-за ситуации с госдолгом страны. ЕС, в свою очередь, заявил, что Италии стоит пересмотреть ситуацию с бюджетом, поскольку идея увеличить его дефицит привела лишь к ухудшению состояния экономики страны, которая сейчас растёт медленнее всего в ЕС.

Усиление рисков внешнеторгового конфликта США и Китая при этом поддерживает курс доллара, который выступает в этом случае как более надежный актив. "Инвесторы сейчас воспринимают доллар как наиболее предпочтительный инструмент во времена усиления рисков вокруг замедления мирового экономического роста на фоне торговых споров и политических противоречий за рубежом", — рассказал агентству Рейтер аналитик ADSS Константинос Антис (Konstantinos Anthis).