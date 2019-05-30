МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в четверг торгуются в плюсе вслед за удорожанием акций крупных нефтегазовых компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.56 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,31%, до 7207,49 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 5246,74 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 11897,2 пункта.

Вслед за удорожанием нефти акции таких тяжеловесов, как Shell и BP, растут на 0,7% и на 0,5% соответственно, бумаги Total — почти на 1%.

API в ночь на четверг сообщил, что, согласно его оценкам, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 мая, снизились на 5,265 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали сокращения запасов лишь на 857 тысяч баррелей. Данные о снижении запасов способствуют росту нефтяных цен.

При этом рынки готовятся к тому, что заключение торговой сделки между США и Китаем, вероятно, не состоится в ближайшее время. Агентство Блумберг в четверг сообщило, что Китай приостановил закупки американской сои на фоне эскалации торгового конфликта между странами.

"На рынке сохраняется много нервозности, и факторы на понижение довольно мощные, им сложно противостоять. Любой выигрыш на торгах сейчас добывается ценой больших усилий, и может быть легко потерян", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).