МОСКВА, 30 мая — Dow Jones. Среди рыночных трейдеров циркулируют разговоры об одной цифре, причем в последнее время она упоминается все чаще. Эта цифра – 2770.

Это уровень, на котором падающий индекс S&P 500 подаст ожидаемый сигнал к продажам, который может спровоцировать более масштабный сигнал тревоги, наплыв предложений о продаже и дальнейшие откаты.

Во вторник S&P 500 завершил торги на отметке всего 2802 пунктов, едва ли на 1% выше указанного инициирующего фактора.

С максимума 2019 года он откатился на 144 пункта. Это случилось в то время, когда долговой рынок тоже начал подавать серьезные сигналы тревоги касательно состояния экономики.

Рассматриваемым сигналом к продажам на фондовом рынке является 200-дневная скользящая средняя. Это средний ценовой уровень фондового индекса на закрытии за последние 200 торговых сессий (примерно 10 месяцев).

Эксперты по фондовому рынку отмечают, что практически каждый крупный обвал в истории случался только после того, как индекс опускался ниже своей 200-дневной скользящей средней. Так было с 1929 под 2008 год. Обычно это медвежий или неблагоприятный сигнал.

Рыночный стратег Меб Фабер из Cambria Investment Management обнаружил, что с 1901 по 2012 год продажа акций, когда S&P 500 опускался ниже 200-дневной скользящей средней, в конечном счете принесла бы инвесторам более чем в два раза больше дохода и как минимум на треть снизила бы их риски.

Если бы инвесторы воспользовались данным сигналом, то смогли бы продать акции в октябре 2000 года и ноябре 2007 года до того, как пришло время жестких медвежьих рынков.

Кроме того, они бы поняли, что надо продавать акции до обвала 1929 года, уничтожившего примерно 90% сбережений. И в 1987 году, прежде чем случился самый крупный дневной обвал в истории. Тогда триггер сработал 15 октября 1987 года, а обвал – цены акций за день упали примерно на 20% – произошел 19 октября.

Разумеется, данный триггер может подавать и ложные сигналы. Изредка случалось, что индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но потом быстро восстанавливался. Например, так произошло в ноябре 2014 года и августе 2016 года.

Анализ Фабера и других специалистов показывает, что начиная с 1900 года использование данного сигнала к продажам до сих пор служило тактикой, которая приводила к удивительному сокращению рисков. Инвесторы, владевшие акциями, только когда S&P 500 держался выше 200-дневной скользящей средней, примерно в половине всех десятилетий получили в итоге более высокую суммарную доходность, чем те инвесторы, которые покупали и держали акции. В итоге их скорректированная на риск доходность оказалась выше примерно в двух третях всех десятилетий. К тому же они сумели избежать самых крупных убытков во всех десятилетиях, кроме двух.

Когда многие трейдеры и инвесторы начинают думать, что что-то должно случиться, они действительно могут накликать беду. Участники рынка спешат продавать свои акции, чтобы успеть до того, как к продажам подключатся другие.

— Автор Brett Arends; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ