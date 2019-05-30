События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 мая
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|
|
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2,4 млн барр
|
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель)
|1,63
|1,63
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май)
|1,3%
|1,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-0,6%
|0,2%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель)
|1%
|1%
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|50,1
|49,9
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май)
|54,3
|54,3
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май)
|0,9%
|1,2%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|0,4%
|0,0%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|-0,2%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,2%
|0,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель)
|1,6%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель)
|0%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
|
|15:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов/PCE Deflator) (г/г)
|1,3%
|
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель)
|0,9%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (март)
|-0,1%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,1%
|
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|1,1%
|
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2019)
|0,4%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель)
|2,8%
|3,9%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май)
|52,6
|53,7
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май)
|96
|95,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май)
|102,4
|101,5
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|797
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|983
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-26,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|478,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|88,8 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|100,8 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-66,1 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-55,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|36,2 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-101,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности по МСФО за 1кв2019
|
|
|
|RUB
|En+ Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
|
|
|12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|En+ Group — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
|
|
|
|RUB
|Иркутскэнерго — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019)
|0 — див-д 2017
|
|
|RUB
|ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019)
|0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017
|0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.05.2019)
|0,130383141762452 — див-д 2017
|0,171635536398468 — див-д 2018
|
|RUB
|Mail.Ru Group — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019, выборы СД)
|
|
|
|RUB
|Аэрофлот — СД (о подготовке ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)
|12,8053 — див-д 2017
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190530/830025755.html