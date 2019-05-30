МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к евро в четверг вечером, что может свидетельствовать о некоей коррекции от достигнутых ранее уровней, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 20.03 мск курс евро к доллару рос до 1,1138 доллара за евро с 1,1129 доллара на предыдущее закрытие. Курс доллара к иене при этом увеличивался до 109,69 иены со 109,58 иены за доллар.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) остаётся на уровне предыдущего закрытия в 98,14 пункта. Показатель сохраняется выше 98 пунктов — на таком уровне индекс устойчиво торговался только два года назад. Индикатор также растет четвертый месяц подряд. "Доллар начинает уставать от этих уровней", — заявил агентству Рейтер старший валютный стратег Oanda Дин Попплуэлл (Dean Popplewell).

Американская валюта в последние месяцы выступает в роли более безопасного актива на фоне торговой напряженности между Китаем и США. Стороны обмениваются повышением взаимных пошлин и угрозами их расширить в дальнейшем. А последней новостью с фронта этой торговой войны стало то, что китайская сторона может использовать эмбарго на продажу редкоземельных металлов Штатам в качестве ответной меры.

При этом последняя спокойная макростатистика оказывает на доллар меньшее влияние. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 25 мая выросло до 215 тысяч. Эксперты прогнозировали, что показатель вырос до 216 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 211 тысяч, который был пересмотрен на 1 тысячу вверх — до 212 тысяч. Вместе с этим оценка роста ВВП США в первом квартале была ожидаемо ухудшена до 3,1% против первой оценки в 3,2% по сравнению с ростом в 2,2% в четвертом квартале.