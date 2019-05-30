МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе в рамках коррекции после снижения на 1-1,7% в среду из-за обострения в торговых рисках вокруг США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,46%, до 7218,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 5248,91 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 11902,08 пункта.

"Сегодня рынки США и Европы взяли долгожданную передышку от непрерывной распродажи, которая доминировала на рынках большую часть недели", — приводит агентство Франс Пресс мнение рыночного аналитика IG Джоша Махони (Josh Mahony).

С начала недели фондовые рынки оказались под давлением на фоне эскалации торговых рисков вокруг США и КНР. Стороны обмениваются повышением взаимных пошлин и угрозами их расширить в дальнейшем.

Следующей новостью, вызвавшей новую волну опасений, стало то, что китайская сторона может использовать эмбарго на продажу редкоземельных металлов Штатам в качестве ответной меры. Агентство Блумберг в четверг сообщило, что Китай приостановил закупки американской сои на фоне эскалации торгового конфликта между странами.