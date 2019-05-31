МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 31 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
предв. USD США — Доклад Министерства финансов

 

 

 

 
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,4 млн барр -5,26 млн барр (факт)
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (апрель) 1,63 1,63 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (май) 1,3% 1,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -0,6% 0,6% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 1% 0,5% (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) 50,1 49,4 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (май) 54,3 54,3 (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (апрель) 0,3% 0,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (май) 0,9% 0,6% (факт)
предв. GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) 0,3% -0,20% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) -0,2% -2% (факт)
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,2% 0,2%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 1% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (апрель) 1,6% 1,6%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (апрель) 0% 0,2%
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1%

 

 
15:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов/PCE Deflator) (г/г) 1,3%

 

 
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (апрель) 0,9% 0,2%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (март) -0,1% 0,3%
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,1%

 

 
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 1,1%

 

 
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (1кв2019) 0,4% 0,7%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (апрель) 2,8% 3,9%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (май) 52,6 53,7
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (май) 96 95,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (май) 102,4 101,5
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 797

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 983

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -26,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 478,4 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 88,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 100,8 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -66,1 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -55,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 36,2 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -101,1 тыс

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по опубликованной отчетности по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB En+ Group — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB En+ Group — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Иркутскэнерго — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ММК — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019) 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин) — див-д 2017 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Интер РАО — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 20.05.2019) 0,130383141762452 — див-д 2017 0,171635536398468 — див-д 2018

 

 

 RUB Mail.Ru Group — ГОСА (реестр закрыт 06.05.2019, выборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о подготовке ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018) 12,8053 — див-д 2017

 

 