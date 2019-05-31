МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу днем снижается, инвесторы оценивают возможные сценарии Brexit, которые будут реализованы преемником премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.37 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2583 доллара за фунт против 1,2606 доллара на предыдущем закрытии.

Курс евро к доллару увеличивался при этом до 1,1151 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1130 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 108,73 иены за доллар со 109,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 98,02 пункта.

После объявления об отставке действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, лидером гонки за ее кресло является бывший глава МИД страны Борис Джонсон, известный как сторонник жесткого Brexit. Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.

"Перспектива нового премьер-министра евроскептика не сулит ничего хорошего для рынков и представляет явный негатив", — сообщил агентству Рейтер валютный стратег ING в Лондоне Петр Крпата (Petr Krpata).