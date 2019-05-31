События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 июня
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (май)
|54,8
|
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г)
|5,7%
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2019)
|0,8%
|3%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май)
|50,2
|50
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|51,8
|51,9
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|49,1
|49,8
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|50,6
|50,6
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|44,3
|44,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|47,7
|47,7
|предв.
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
|
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|53,1
|52,4
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)
|50,6
|50,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май)
|52,4
|55,8
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)
|52,8
|53,3
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (май)
|51,8
|
|
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|8,04 — див-д 2017
|16,61 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|МТС — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019)
|10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017
|2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017
|17,75 (9м2018) + 6,96 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Россети — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019)
|0 (ао, ап) — див-д 2017
|0,011965 (1кв2018) + 0,02443 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018
|
|RUB
|РусГидро — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|0,0263335 — див-д 2017
|0,0367388 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Сургутнефтегаз — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017
|0,65 (ао), 7,62 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.05.2019)
|762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017
|756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018
|
|RUB
|Группа компаний ПИК — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.05.2019)
|22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017
|22,71 — див-д 2018
|
|RUB
|МРСК Урала — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 23.05.2019)
|0,0216 — див-д 2017
|0,003 — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190531/830029252.html