МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский фондовый рынок в пятницу после по большей части негативной динамики под конец торгов устремился вверх и в итоге даже слегка вырос, обновив очередной исторический максимум по индексу Мосбиржи, — локомотивом продолжили выступать бумаги экспортеров и прежде всего "тяжелые фишки" нефтегазового сектора на фоне ослабления рубля.

Дешевеющая нефть и падение западных фондовых индексов не помешали российскому рынку удержаться в плюсе.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился на 0,22%, до 2665,33 пункта, долларовый индекс РТС — на символические 0,04%, до 1287,09 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. В пятницу индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднимаясь максимально до 2665,42 пункта.

ВВЕРХ ЗА ЭКСПОРТЕРАМИ НА СЛАБЕЮЩЕМ РУБЛЕ

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил расти. Внешний негативный фон не помешал "быкам" обновить исторический максимум по индексу Мосбиржи.

В частности, основные западноевропейские и американские фондовые индексы снижались из-за опасений по поводу разрастания торгового конфликта с участием США. Американский президент Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации.

Рынок нефти на росте этих рисков упал к минимуму с февраля.

Тем не менее, ослабление рубля, продолжившееся в пятницу на фоне общего падения аппетита к риску среди инвесторов, сохранило привлекательность акций российских экспортеров, говорят аналитики.

В лидерах повышения цены оказались бумаги "Аэрофлота" (+3,7%) на фоне рекомендаций совета директоров авиакомпании выплатить дивиденды за 2018 год в размере около 50% чистой прибыли по МСФО.

Также заметно подорожали акции Polymetal (+2,8%), "Полюса" (+1,9%), "Новатэка" (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%).

В то же время в "красной зоне" закрылись ГДР En+ (-2,3%), акции "Русала" (-2%), "Яндекса" (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Падающие нефтяные котировки вряд ли позволят сохранить восходящий тренд нефтегазовому сектору, который и так уже несколько раз игнорировал индикаторы и некоторую перекупленность, рассуждает Андрей Люшин из Локо-банка.

"А без поддержки этих компаний сохранить тренд на рост индекса Мосбиржи будет трудно. В случае сохранения текущей динамики и внешнего фона следующая неделя для Московской биржи будет состоять из попыток удержаться выше отметки 2635 и прорваться к желаемым 2700, что, безусловно, удастся, если отношения между США и КНР сдвинутся в пользу заключения торговой сделки", — добавил он.

Закрепление индекса Мосбиржи ниже 2640 может привести котировки на следующей неделе к уровню поддержки 2600, поводов для такой динамики сейчас хоть отбавляй, говорит Константин Карпов из компании "БКС брокер". Негатив идет от снижения нефти, торговых войн, замедления глобальной экономики, добавил он.

"Из локальных факторов можно обозначить ПМЭФ-2019. Это как правило оптимистичное с точки зрения делового климата и рынка мероприятие. В пользу индекса Мосбиржи также говорит ожидаемое ослабление рубля. Впрочем, падение рубля будет однозначным негативом для индекса РТС. В итоге уже в начале следующей недели он может опуститься к поддержке 1240-1250", — заключил Карпов.