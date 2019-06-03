МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики в свете усиления торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.49 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,74%, до 7108,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 5173,78 пункта, немецкий DAX — на 0,53%, до 11661,64 пункта.

Госсовет КНР в минувшие выходные опубликовал "Белую книгу" по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США, где отметил, что американская сторона несет полную ответственность за все неудачи в торговых переговорах, потому что именно Вашингтон отступает от достигаемых большим трудом договоренностей.

"Торговая война не прекращается. На самом деле кажется, что риторика становится жестче, и дальнейшая эскалация возможна", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).

Кроме того, президент США Дональд Трамп на предыдущей неделе объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Участники торгов обратили внимание также на корпоративные новости. Так, немецкая высокотехнологическая компания Infineon Technologies договорилась о покупке своего американского конкурента Cypress Semiconductors. Стоимость сделки оценивается в 9 миллиардов евро. Акции Infineon снижаются в цене на бирже во Франкфурте на 5%.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает внутренняя статистика. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае опустился до 47,7 пункта с апрельской отметки в 47,9 пункта. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.