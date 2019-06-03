МОСКВА, 3 июн — Dow Jones. Мировые фондовые индексы и доходность облигаций сегодня продолжают снижаться. Инвесторы взвешивают шансы на успех торговых переговоров между США и их крупными торговыми партнерами – Мексикой и Китаем.

В последние дни инвесторы, встревоженные обострением торгового конфликта, скупали долгосрочные казначейские облигации. В результате доходность облигаций с 10-летним сроком погашения оказалась ниже, чем доходность бумаг с 3-месячным сроком погашения. Это явление, которые называется инверсией кривой доходности, часто считается предвестником экономической рецессии.

Индекс Stoxx Europe 600 в ходе утренней части торгов опустился на 0,3%. Рынок тянули вниз акции из секторов электроники и промышленных услуг. Бумаги производителя полупроводников Infineon Technologies, который объявил о планах приобрести Cypress Semiconductor, упали на 6,7%. Результатом этой сделки станет появление нового лидера по поставкам микросхем для производителей автомобилей.

На немецком рынке акций спад был связан в том числе с отставкой лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес, которая была партнером канцлера Ангелы Меркель в коалиционном правительстве. Это решение усиливает политическую неопределенность.

Тем временем в Азии китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,3%, гонконгский Hang Seng остался возле флэтовой линии, японский Nikkei просел на 0,9%.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average опустились на 0,4%, а на S&P 500 – на 0,3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с пятничных 2,139% до 2,099%. Доходность немецких гособлигаций с аналогичным сроком погашения продолжила снижаться и на момент написания статьи составляла —0,215%.

На прошлой неделе Трамп написал в Twitter, что с 10 июня США начнут повышать таможенные пошлины на мексиканские товары, если Мексика не ограничит поток мигрантов. Фондовые индексы отреагировали на эти заявления падением. Тем временем Китай и Мексика дали понять, что готовы вести с США переговоры.

"Всего одно сообщение, и рынки полыхают", – отметил вице-президент Baird по рынку акций Патрик Спенсер.

Некоторые инвесторы надеются на то, что конфликты США с многочисленными торговыми партнерами утихнут, так как лидеры этих стран осознают негативное воздействие напряженности на мировые финансовые рынки и экономический рост.

"Страдают все, поэтому торговое соглашение будет неизбежно достигнуто", – уверен Стюарт Митчелл, управляющий партнер в лондонской компании S.W. Mitchell Capital.

В выходные Трамп объявил в Twitter, что Мексика направит в США делегацию. Он заявил, что Вашингтон требует "действий", а не "разговоров" насчет миграции.

Усиление торговых конфликтов повлияло не только на рынки акций, но и на котировки государственных облигаций, которые принято считать активом-убежищем и альтернативой рисковым акциям.

Индекс доллара WSJ практически не изменился.

Аналитики Barclays ожидают, что во 2-м полугодии Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 75 базисных пунктов в связи с тем, что торговая напряженность подавляет экономический рост.

"Мы считаем намерение США повысить пошлины на мексиканские товары важным шагом: он повышает риск того, что США будут действовать схожим образом в отношениях с другими торговыми партнерами, в том числе с Европой", – написали аналитики Barclays Майкл Гапен и Джонатан Миллер.

Сегодня в США будут опубликованы данные по активности в производственном секторе, а в пятницу – отчет по рынку труда. Эти данные помогут понять, как внешнеторговые проблемы влияют на американскую экономику. В Европе во вторник будут опубликованы данные по занятости и инфляции.

Ожидается, что годовой уровень инфляции в мае составил 1,4% против апрельских 1,7%. Целевой уровень, установленный Европейским центральным банком, составляет чуть менее 2%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,2% до 62,10 доллара за баррель.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 645 3700; dowjonesteam @ 1prime.biz

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