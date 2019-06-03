МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слабо растет днем к доллару и умеренно снижается к евро, отмечают эксперты валютного рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.48 мск понедельника снижался на 6 копеек — до 65,37 рубля, курс евро рос на 7 копеек, до 73,1 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,68% — до 62,41 доллара за баррель.

РУБЛЬ СЛАБО РЕАГИРУЕТ НА ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НЕФТИ

Курс рубля слабо реагирует на волатильность на рынке нефти.

В начале торгов на валютном рынке Московской биржи стоимость нефти марки Brent теряла порядка 1,2% и торговалась в районе 61,23 доллара за баррель, при этом с начала торгов на международном рынке стоимость нефти опускалась еще ниже — до 60,76 доллара за баррель. При этом рубль к доллару снижался на 0,3%.

"Рубль удивительно слабо реагирует на продолжающееся ухудшение внешнего фона, тем не менее негативные настроения на глобальных площадках делают российскую валюту весьма уязвимой.", — говорят аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

С 30 мая нефть потеряла более 12%, в то время как рубль за аналогичный период просел менее чем на 1%, указывают они. Ситуация напоминает декабрь прошлого года, когда рубль практически не реагировал на падение нефти с 85 до 60 долларов за баррель, но затем за две недели ослаб на 5% (с 66,3 до 70 рублей в паре с долларом), вспоминают эксперты.

Днем на нефтяных котировках, вернувшихся к уровню предыдущего закрытия рубль перешел к умеренному росту против доллара и замедлил снижение к евро, однако далее не пошел за нефтью, которая поднялась выше 62,5 доллара за баррель.

Еще одним фактором, способствующим укреплению рубля, является позитивная динамика многих развивающихся валют, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ПРОГНОЗЫ

"Курс доллара США продолжает консолидацию в области 65-66 рубля за доллар. В целом ситуация для рубля даже в свете понижения нефтяных котировок пока не выглядит критичной, ведь рубль до сих пор не выходил за рамки среднесрочного диапазона 63-66 за 1 доллар. Предпосылок к подъему курса доллара США выше 66 рублей в настоящий момент не наблюдается. Для курса евро остается актуальным диапазон 72-74 рубля за евро", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

Курс рубля в течение недели будет торговаться в диапазоне 65,20-65,8 рубля за доллар США, полагает Николай Ребенок из НПФ "Согласие".

"На текущей неделе мы ждем укрепления доллара, поскольку неприятие рисков будет усиливаться (особенно при публикации разочаровывающей макростатистики). По нашему мнению, сегодня рубль нацелится на отметку 65,8 за доллар", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко.

При дальнейшем доминировании на глобальных рынках негативных настроений и ухудшении аппетита к рисковым активам на фоне эскалации торговой войны риски для рубля весьма высоки, считают аналитики Нордеа-банка.