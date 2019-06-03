События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 июня
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|3,7%
|0,9%
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2019)
|5,7%
|
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2019)
|-7,2 млрд австрал. долл
|-2,5 млрд австрал. долл
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,2%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|-0,1%
|
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь)
|1,5%
|1,25%
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-91,5 тыс
|-67 тыс
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май)
|50,5
|50,5
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,3%
|1,0%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|1,7%
|1,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (апрель)
|7,7%
|7,7%
|12:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|16:45
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|17:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0%
|
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель)
|1,9%
|-1,0%
|22:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
|
|
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|АФК Система — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за май
|
|
|
|RUB
|Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 10.05.2019)
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин2017) + 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Аптечная сеть 36,6 — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|0 — див-д 2017
|
|
|RUB
|АФК Система — закрытие реестра для ГОСА (29.06.2019)
|0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017
|0,11 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019)
|78 — див-д 2017
|78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для ВОСА (28.06.2019)
|2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018
|2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (рекоменд. по див-дам, об увеличении УК путем допэмиссии)
|0 — див-д 2017
|
https://1prime.ru/Financial_market/20190603/830034071.html