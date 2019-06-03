МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) 3,7% 0,9%
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (1кв2019) 5,7%

 

 
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (1кв2019) -7,2 млрд австрал. долл -2,5 млрд австрал. долл
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,3% 0,2%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) -0,1%

 

 
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь) 1,5% 1,25%
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -91,5 тыс -67 тыс
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май) 50,5 50,5
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,3% 1,0%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 1,7% 1,3%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (апрель) 7,7% 7,7%
12:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
16:45 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла

 

 

 

 
17:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0%

 

 
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (апрель) 1,9% -1,0%
22:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB АФК Система — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за май

 

 

 

 

 

 

 RUB Роснефть — ГОСА (реестр закрыт 10.05.2019) 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин2017) + 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Аптечная сеть 36,6 — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB АФК Система — закрытие реестра для ГОСА (29.06.2019) 0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017 0,11 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа компаний ЛСР — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) 78 — див-д 2017 78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для ВОСА (28.06.2019) 2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018 2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (рекоменд. по див-дам, об увеличении УК путем допэмиссии) 0 — див-д 2017

 

 