МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Бывший сотрудник одного из петербургских банков Андрей Корнилов предстанет перед судом по крайне редкой статье УК РФ — по обвинению в манипулировании рынком, другими словами, в биржевой афере на 12 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, Корнилов в 2014-2015 годы был уполномоченным сотрудником по покупке и продаже ценных бумаг и имел электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок. По данным СК РФ, он от имени банка использовал этот доступ и совершил серию покупок, а позже и продажи акций крупных предприятий.

Как указывает ведомство, эти действия привели к существенному отклонению цены и объема торгов, в итоге Корнилов в пользу аффилированных ему лиц получил доход в размере более 12 миллионов рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, следствием установлен ущерб кредитному учреждению, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, в общей сумме более 11 миллионов рублей.

Отмечается, что судебные экспертизы, которые из-за отсутствия следственной, судебной и экспертной практики по делам этой категории проходили во взаимодействии со специалистами ЦБ РФ, а также экспертами финансового университета при российском правительстве, подтвердили доводы следствия.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков Андрея Корнилова. Он обвиняется в совершении преступления "манипулирование рынком"… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.