МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут на ослаблении опасений в развитии торгового конфликта между США и Мексикой, однако NASDAQ торгуется в минусе на рисках увеличения госрегулирования сектора, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.29 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,23%, до 24872,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,4%, до 7423,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — увеличивался на 0,16%, до 2756,57 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала в понедельник до минимума с сентября 2017 года, ниже отметки в 2,1%. Доходность бумаг снижается параллельно росту их стоимости. Бумаги дорожали на фоне интереса инвесторов к безопасным активам на фоне новой волны торговых ограничений США, на этот раз направленных против Мексики. Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, пошлины будут увеличиваться.

При этом в понедельник инвесторов немного успокоили заявления мексиканских властей, что страна может достичь соглашения со Штатами по урегулированию ситуации с миграцией, которая и побудила президента Дональда Трампа угрожать повышением пошлин.

Стоимости акций Alphabet падала на 5,66% после того, как источники агентство Рейтер сообщили, что минюст США готовится начать расследование в отношении компании и нарушения антимонопольного законодательства при ведении бизнеса в интернете.

"Крупные технологические компании были "убежищем" для инвесторов, но если они решат, что проблемы с регуляторами приведут к серьезным последствиям, то это скажется и на рынке в целом", — приводит агентство Рейтер мнение партнера Cherry Lane Investments Рика Меклера (Rick Meckler). Бумаги Amazon.com также снижались в цене на 3% после сообщения о том, что гигант электронной коммерции может столкнуться с усиленным антимонопольным надзором в рамках нового соглашения между регулирующими органами США.