МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо") и Ассоциация "Система коллективной ответственности Электроника — утилизация" договорились о проекте по постоянному приему бывшей в употреблении техники на утилизацию, сообщили участники соглашения в понедельник.

Стороны соглашения заявили о старте проекта в рамках Недели российского ритейла. Президент "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован напомнил, что сети уже проводят акции по приему техники, и они хорошо себя зарекомендовали среди потребителей.

"Но этого недостаточно, мы должны обеспечить технологическую возможность сделать это (сдать технику для утилизации — ред.) в любой момент, когда потребителю это удобно, а не ждать акции. Поэтому наша задача — сделать это постоянным", — указал Тынкован. Сдать технику можно будет в любом магазине "М.Видео" или "Эльдорадо"; сети, в частности, ожидают роста трафика в магазинах от действия такой программы.

Пилотный проект уже работает в Санкт-Петербурге, до конца года программу планируется запустить в магазинах "М.Видео" в Москве, Казани, Самаре, Ульяновске, Челябинске и Ярославле. В течение двух лет планируется организация приема техники во всех 220 городах присутствия "М.Видео" и "Эльдорадо". Кроме того, в планах участников соглашения — запуск возможности вывоза крупногабаритной техники на утилизацию из дома.

По словам президента ассоциации "СКО Электроника — утилизация" Александра Онищука, отходы электроники не являются главным источником загрязнения окружающей среды в России. "Тем не менее, это серьезные объемы: порядка 9 килограммов на человека в год попадает отходов в природу, в места захоронения отходов", — сказал Онищук журналистам.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М.Видео" и "Эльдорадо", на конец марта группа объединяла 955 магазинов в России. Ассоциация "СКО Электроника — утилизация" — некоммерческая организация, которая создана производителями и импортерами электроники и бытовой техники для самостоятельной утилизации отходов от использованных товаров.