МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник в основном снизились, при этом NASDAQ потерял 1,6% на фоне распродаж из-за рисков увеличения госрегулирования в технологическом секторе, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,02%, до 24819,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,61%, до 7333,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,28%, до 2744,45 пункта.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала в понедельник до 2,07%, обновив минимум за последние 21 месяц. Доходность бумаг снижается параллельно росту их стоимости на фоне интереса инвесторов к безопасным активам на фоне новой волны торговых ограничений США, на этот раз направленных против Мексики.

Акции Apple в понедельник потеряли 1,01% после объявления компании об отказе от медиаплеера iTunes, его заменят самостоятельные приложения Music, TV и Podcasts.

Стоимости акций Alphabet снизились на 6,11% после того, как источники агентство Рейтер сообщили, что минюст США готовится начать расследование в отношении компании и нарушения антимонопольного законодательства при ведении бизнеса в интернете.

Бумаги Facebook рухнули на 7,5%, Amazon.com – на 4,64% на фоне антимонопольных рисков.

"Президент Трамп в Великобритании, и, так как он в центре торговых разногласий, инвесторы будут внимательно следить за его словами", — приводит агентство MarketWatch слова рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).