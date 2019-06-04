МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник, поддерживая негатив на Уолл-стрит днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,84% — до 2865,67 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,02%, до 1500,49 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,33%, до 26804,81 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,06%, до 2069,86 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,05% — до 6324,2 пункта, японский Nikkei 225 — снижался 0,05%, до 20401,1 пункта.

Участники торгов обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в понедельник в основном снизились, NASDAQ потерял 1,6% на фоне распродаж в технологическом секторе. Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что минюст США готовится начать расследование в отношении Alphabet (холдинговая компания Google) из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства при ведении бизнеса в интернете. Кроме того, расследование может начаться в отношении Facebook и Amazon.

Инвесторы также опасаются негативного влияния торгового конфликта США с рядом стран на мировую экономику. "Предположение рынка о том, что темпы роста мировой экономики восстановятся позднее в текущем году благодаря стабильной экономике США, было поставлено под сомнение из-за расширения торговых трений на другие страны, такие как Мексика", — считают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказало решение Резервного банка Австралии снизить базовую процентную ставку до 1,25% с 1,5% годовых, на котором она находилась с середины 2016 года. Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и связано со стремлением поддержать рост занятости и обеспечить соответствие уровня инфляции среднесрочным целевым показателям.