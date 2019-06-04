МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс евро незначительно изменяется к доллару во вторник днем после неоднозначной статистики из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.32 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,125 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,124 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,18 пункта.

Участники торгов обратили внимание на ряд статданных из еврозоны. По данным европейского статистического агентства Евростат, безработица в еврозоне в апреле неожиданно снизилась до 7,6% с мартовского показателя в 7,7%. Это минимальный показатель с августа 2008 года. В то же время годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 1,2% с апрельских 1,7%. Аналитики ожидали, что показатель составил 1,3%.

Теперь участники торгов ждут очередного заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг. Регулятор обычно учитывает экономические данные при принятии решения по дальнейшей монетарной политике. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) удерживает базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% с марта 2016 года. Регулятор при этом отмечал на последних заседаниях, что ставка останется на текущем уровне, по крайней мере, до конца 2019 года.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, отмечают, что регулятор может сдвинуть на более поздний срок дату ближайшего возможного повышения ставки.